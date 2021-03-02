Фура с грузом улетела в кювет в Ивановской области

В Ивановской области перевернулась груженая фура. ДТП произошло накануне на трассе Р-132 неподалеку от села Вязовское Фурмановского района, сообщил «Царьград».

Автомобиль улетел в кювет. Достать водителя из кабины спасателем удалось только после использования гидравлического инструмента. После этого водителя грузовика направили в больницу.

В последнее время в Ивановской области участились случаи ДТП. Ранее в больницу доставили троих человек, сбитых на пешеходном переходе.

В Челябинске пассажирский автобус после аварии упал с моста на Троицком тракте. В результате ДТП пострадали несколько человек.