Происшествия 23 июня 2023, 01:43 Фура с фейерверками загорелась на трассе и утроила пиротехническое шоу — видео МВД по Московской области: прицеп фуры с фейерверками загорелся на трассе М-2 «Крым»

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Прицеп фуры с фейерверками загорелся на трассе М-2 «Крым». Очевидцы опубликовали видео с места событий в соцсетях. Сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Прицеп грузовика загорелся 22 июня, примерно в 23:55, уточнили в региональном ведомстве. Все произошло на 42-м км автодороги М-2 «Крым».

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«В результате происшествия пострадавших нет. В настоящий момент движение в сторону области затруднено», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства возгорания.

В загоревшейся фуре находились фейерверки, из-за пожара огни разлетались в разные стороны. Как заявили агентству в экстренных службах, во время движения у грузовика отсоединился прицеп и загорелся.

«В 00:34 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам очевидцев, возникший из-за пожара салют продолжался около получаса, отметил RT.

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