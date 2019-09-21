Фура с фейерверками устроила пиротехническое шоу посреди дороги. Видео

Фура с пиротехникой загорелась на трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. Пиротехническое шоу спонтанно началось прямо посреди дороги. Видео с места ЧП выложили в соцсетях.

Грузовик во время движения вспыхнул прямо посреди трассы приблизительно в 30 километрах от Комсомольска-на-Амуре в ночь на 21 сентября. После этого сдетонировала пиротехника, тогда из фуры начали «стрелять» заряды. Так, водители увидели бесплатное шоу с фейерверками.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Причина возгорания грузовика не уточняется, вскоре это выяснят специалисты.

Очевидцы также сняли на камеру последствия салюта. На кадрах видно, что фура полностью выгорела. По словам водителя, фургон он взял в аренду у транспортной компании для перевозки груза.