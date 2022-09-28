Фура-рефрижератор загорелась в Казани | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фура-рефрижератор загорелась в Казани

Читать 360tv в

Пожар произошел в Казани. Там пламя охватило фуру-рефрижератор. Об этом сообщило Inkazan со ссылкой на Telegram-канал Region116 и пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Информация о пожаре поступила в 17:36. Пожарным удалось ликвидировать возгорание через 22 минуты. Сведений о пострадавших не поступало.

Реклама

По словам жителей города, фура на протяжении длительного времени мешала проезду. Некоторые предположили, что машину могли поджечь.

Реклама

0 0 0 0 0 0