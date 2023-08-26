Происшествия 26 августа 2023, 19:42 Фура разнесла на части две столкнувшиеся перед ней легковушки на МКАД Дептранс Москвы: на МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей

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Грузовик протаранил два стоящих на МКАД легковых автомобиля. На место массового ДТП прибыли городские оперативные службы, сообщили департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария случилась на 12-м километре Московской кольцевой автодороги. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. О пострадавших пока ничего не известно.

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Дептранс опубликовал ролик с моментом ДТП. Судя по кадрам, две легковые машины столкнулись незадолго до того, как в них врезался большегруз. Также можно увидеть, как от удара автомобили буквально разлетелись по дороге.

Сейчас в районе аварии затруднено движение. Водителей попросили воспользоваться другими маршрутами.

Ранее в Москве на Новорижском шоссе кроссовер врезался в сломанный автомобиль. О пострадавших также нет сведений. Еще одно ДТП произошло под Киевским путепроводом в районе Дорогомилова в Москве. Там перевернулось пассажирское маршрутное такси Mercedes.