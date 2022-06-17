Фура раздавила легковой автомобиль в Краснодарскогм крае

Серьезное ДТП произошло вчера, 16 июня, рядом со станицей Новотитаровской в Динском районе Кубани. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

61-летний мужчина за рулем Renault отказался уступать дорогу Lada Largus. В результате автомобили столкнулись. Lada отбросило на встречную полосу, где в нее въехал грузовой автомобиль Scania. 67-летний водитель отечественного автобиля погиб от серьезных травм.

Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.