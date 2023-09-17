Происшествия 17 сентября 2023, 17:10 Фура разбилась в ДТП на Симферопольском шоссе, водитель погиб Водитель фуры погиб на Симферопольском шоссе, пробка достигла 10 километров Пресс-служба МВД

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Водитель фуры погиб в аварии на Симферопольском шоссе, неподалеку от Подольска. Как сообщили «360» в подмосковном МВД, столкнулись три грузовых автомобиля.

ДТП произошло около 14:00. По данным онлайн-карт, пробка из-за возникшего затора превышает длиной 10 километров.

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«По предварительной информации, водитель грузовика совершил попутное столкновение с двумя фурами, в результате чего погиб», — заявили в пресс-службе МВД.

Ранее в Свердловской области тепловоз снес грузовик на железнодорожном переезде в Нижнетуринском районе. Грузовик выехал на регулируемый переезд на красный сигнал светофора и при закрытом шлагбауме, вероятно, пытаясь, проскочить. Однако фуру на полном ходу снес тепловоз «ТЭМ». Как сообщили в местном ГИБДД, поезд протащил грузовик несколько десятков метров. Водитель фуры чудом выжил, его госпитализировали с многочисленными травмами.