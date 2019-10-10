Фура протаранила пассажирский автобус под Калугой. Видео

ДТП произошло примерно в 16:50 в Бабынинском районе, на 202 километре автодороги М3 «Украина». Столкнулись автомобиль МАН и пассажирский микроавтобус «Мерседес».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не успел завершить разворот, когда выезжал с АЗС, и пересек сплошную. Из-за этого ему в бок врезался грузовик. После столкновения обе машины слетели в кювет.

На кадрах видно, что та сторона микроавтобуса, в которую врезался грузовик, полностью разбита.

Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Врачи оценивают состояние трех пострадавших как крайне тяжелое.

На месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД, а также бригада медицинской помощи. Чтобы ликвидировать последствия ДТП, привлекли 30 человек и 11 единиц техники. Сейчас движение на этом участке дороги не затруднено.

По неподтвержденной информации, автобус направлялся из Гомеля в Москву, внутри могли находиться туристы из Белоруссии.