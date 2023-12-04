Эксклюзив 04 декабря 2023, 17:28 Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области, есть погибший Водитель фуры врезался в колонну Росгвардии на трассе «Дон»

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КамАЗ протаранил колонну Росгвардии в Воронежской области на 633-м километре трассы М-4 «Дон». В результате ДТП один человек погиб, сообщил источник «360».

Авария произошла около 14:20 в Бобровском районе. Как уточнили в ГУ МВД России по Воронежской области, 31-летний водитель КамАЗа из Саратова не справился с управлением и наехал на металлическое бордюрное ограждение, заблокировав дорогу.

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В этот момент другой водитель КамАЗа врезался в стоящий на трассе большегруз. По данным правоохранителей, житель Саратова получил травмы. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устраняют образовавшийся на трассе затор.

В ноябре на М-4 произошло другое крупное ДТП. Водитель грузовика Renault наехал на опору цифрового стенда, после чего он рухнул на проезжую часть.