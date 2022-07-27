Фура пробила отбойник и вылетела на обочину Дмитровского шоссе. Видео

На Дмитровском шоссе грузовая машина пробила отбойник и частично вылетела на прилегающую к дороге территорию. Карды с места событий появились в распоряжении «360».

Основную часть грузовика внесло за пределы полосы. Машина оказалась на обочине. Сам отбойник смялся под тяжестью фуры.

О пострадавших и других последствиях ДТП пока ничего не известно. Причина аварии уточняется. Место происшествия уже огородили. Рядом с пострадавшей фурой стоит машина полиции.

Судя по попавшему в распоряжение «360» видео, авария не создала особых затруднений для движения остального транспорта, хотя для безопасности других водителей перекрыли несколько метров одной из полос.