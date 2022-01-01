Фура перевернулась на 47-м километре МКАД

В российской столице на Московской кольцевой автодороге (МКАД), на 47-м километре, произошла крупная авария. Там перевернулась фура при пока невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, никто не пострадал.

О ДТП в беседе с РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В городском МЧС добавили, что фура перевернулась при съезде с МКАД на Озерную улицу. Пока точных данных о пострадавших нет, они выясняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Как добавили «Известия», это грузовик с топливом.

В минувший вторник, 28 декабря на Московской кольцевой автодороге произошла еще одна авария с участием грузовика. Тогда фура столкнулась с такси. В дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек — это водитель легкового автомобиля. Его пришлось доставать из искореженной от удара машины силами специалистов МЧС. После этого мужчину доставили в больницу, о его состоянии на данный момент ничего не сообщается.