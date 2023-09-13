Происшествия 13 сентября 2023, 15:12 Фура насмерть сбила водителя мопеда в Ивановской области

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В Ивановской области произошло ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Сидевший за рулем мопеда 40-летний мужчина выезжал со второстепенной дороги на трассу Кинешма — Юрьевец — Пучеж — Пурех и угодил под колеса фуры Scania. Водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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