13 сентября 2023, 15:12
Фура насмерть сбила водителя мопеда в Ивановской области
В Ивановской области произошло ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Сидевший за рулем мопеда 40-летний мужчина выезжал со второстепенной дороги на трассу Кинешма — Юрьевец — Пучеж — Пурех и угодил под колеса фуры Scania. Водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП
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