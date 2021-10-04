Фура насмерть раздавила водителя в Омской области

В Омской области погиб водитель фуры. Правоохранители выясняют подробности произошедшего, пишет сайт Gorod55.ru со ссылкой на региональный Следком.

«В воскресенье, 3 сентября, примерно в 18:05 на одной из улиц села Соляное Черлакского района в ходе ремонта большегрузов SKANIA получил травмы местный житель», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что водитель фуры ремонтировал грузовик. Он поднял кабину, и в какой-то момент тяжелая конструкция обрушилась и задавила мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.