30 ноября 2023, 14:37
Фура на летней резине спровоцировала пробку на трассе в Челябинской области
Автомобильная пробка образовалась на трассе Миасс — Златоуст в Челябинской области. Причиной стала фура, которая выехала на дорогу на летней резине. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального миндортранса.
Специалистам предстоит ликвидировать последствия ЧП. На участке с затрудненным движением дополнительно проведут противогололедную обработку.
Челябинская область
Дороги
Реклама
Реклама