Фура на 5 часов перегородила дорогу на выезде из Петербурга. Видео

Водитель габаритной фуры минувшей ночью съехал с КАД в Санкт-Петербурге на Октябрьскую набережную и решил повернуть направо из левого ряда. Из-за лихого маневра грузовик развернуло поперек дороги. Он застрял там на пять часов. Длинномер спасали дорожные службы.

В пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области сообщили, что водитель фуры при резком развороте врезался в другой грузовик и машину развернуло центробежной силой на дороге по направлению к Всеволожску. В результате ДТП никто не пострадал.

Фура оставила для других машин узкий проезд. На место аварии приехали дорожники Пригородного ДРСУ №1. Они обеспечили объезд перекрытого участка, а после того как сотрудники ГИБДД оформили ДТП, освободили дорогу.