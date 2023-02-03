Происшествия 03 февраля 2023, 15:50 Фура, легковушка и фургон столкнулись в Ставропольском крае

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Массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Ставропольском крае. Там столкнулись фура, грузовой Peugeot и LADA Vesta. Об этом сообщил Newstracker со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Авария случилась на 322-м километре трассы «Кавказ» в Минераловодском округе. По предварительным данным, четыре человека получили травмы. Из-за этого на дороге возник затор.

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«С Минеральных Вод образовался длинный затор. Автоинспекторы отодвинули одну единицу транспорта. Организовать движение по встречной невозможно из-за тросового ограждения», — сообщили в ведомстве.

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