Фура и легковушка столкнулись во Владивостоке | 360°

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Фура и легковушка столкнулись во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло Владивостоке. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на Telegram-канала dpskontrol_125rus.

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Авария случилась на на Объездной дороге в сторону Патрокла. Легковушка попала под прицеп грузового автомобиля. В результате столкновения машина разрушилась. На данный момент не поступало информации о том, остался ли в живых водитель легкового авто.

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