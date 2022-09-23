Фура и легковушка столкнулись во Владивостоке | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Фура и легковушка столкнулись во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло Владивостоке. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на Telegram-канала dpskontrol_125rus.

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Авария случилась на на Объездной дороге в сторону Патрокла. Легковушка попала под прицеп грузового автомобиля. В результате столкновения машина разрушилась. На данный момент не поступало информации о том, остался ли в живых водитель легкового авто.

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