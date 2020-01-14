14 января 2020, 17:08
Фура и иномарка столкнулись в Татарстане. Два человека погибли
Накануне в Татарстане было зафиксировано ДТП с участием фуры и иномарки Peugeot, в результате которого погибли два сотрудника ИжГТУ (Ижевский государственный технический университет). Об этом сообщил портал IZHLIFE.
По данным издания, авария произошла неподалеку от границы с Удмуртией на дороге «Елабуга — Ижевск». В результате столкновения большегруза и иномарки погибли профессор и преподаватель ИжГТУ. Еще два человека получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.