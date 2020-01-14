    14 января 2020, 17:08

    Фура и иномарка столкнулись в Татарстане. Два человека погибли

    Артур Блянихов

    Накануне в Татарстане было зафиксировано ДТП с участием фуры и иномарки Peugeot, в результате которого погибли два сотрудника ИжГТУ (Ижевский государственный технический университет). Об этом сообщил портал IZHLIFE.

    По данным издания, авария произошла неподалеку от границы с Удмуртией на дороге «Елабуга — Ижевск». В результате столкновения большегруза и иномарки погибли профессор и преподаватель ИжГТУ. Еще два человека получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.