Фура и иномарка столкнулись в Татарстане. Два человека погибли

По данным издания, авария произошла неподалеку от границы с Удмуртией на дороге «Елабуга — Ижевск». В результате столкновения большегруза и иномарки погибли профессор и преподаватель ИжГТУ. Еще два человека получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.