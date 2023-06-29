Происшествия 29 июня 2023, 10:57 Фура и гаражи загорелись в Нижнем Новгороде МЧС: в Нижнем Новгороде на Шоссе Жирокомбината произошел крупный пожар Пресс-служба МЧС

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Фура и несколько гаражей загорелись в Нижнем Новгороде по адресу Шоссе Жирокомбината, 22. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. Фото с места возгорания распространились в соцсетях.

Сообщение о пожаре в Канавинском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС сегодня в 09:45. К тушению привлекли 51 специалиста и 14 спецмашин. Дальнейшая информация уточняется. О причинах возгорания пока не сообщается.

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По словам очевидцев, клубы темно-серого дыма видны и в других районах Нижнего Новгорода.

МЧС в очередной раз посоветовало жителям быть внимательнее и осторожнее при обращении с огнем и эксплуатации электроприборов.

В период с 27 по 30 июня в Нижегородской области сохраняются чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов и торфяников. Повышается вероятность пожаров, может увеличиваться количество очагов и площадей возгораний, возможно быстрое распространение огня на населенные пункты и объекты экономики.