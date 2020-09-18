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    18 сентября 2020, 18:10

    Фугасную бомбу обнаружили под Екатеринбургом

    Алена Макаренко

    Рабочие из коттеджного поселка в Сысертском районе Свердловской области обнаружили в земле фугасную авиабомбу. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

    «Найдена фугасная авиабомба ФАБ-100», — говорится в сообщении.

    На место приехали саперы ОМОН. Они выяснили, что бомба сильно подверглась коррозии и не представляет угрозы для местных жителей.

    Росгвардия передала находку и всю информацию о случившемся в полицию, отметило ИА RNS. Пока не установлено, когда и при каких обстоятельствах бомба оказалась в земле.

    Новости SMI.FM