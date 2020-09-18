18 сентября 2020, 18:10
Фугасную бомбу обнаружили под Екатеринбургом
Рабочие из коттеджного поселка в Сысертском районе Свердловской области обнаружили в земле фугасную авиабомбу. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.
«Найдена фугасная авиабомба ФАБ-100», — говорится в сообщении.
На место приехали саперы ОМОН. Они выяснили, что бомба сильно подверглась коррозии и не представляет угрозы для местных жителей.
Росгвардия передала находку и всю информацию о случившемся в полицию, отметило ИА RNS. Пока не установлено, когда и при каких обстоятельствах бомба оказалась в земле.