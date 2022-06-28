Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за обнаружения фугаса времен ВОВ на береговой полосе

Фугас времен Великой Отечественной войны обнаружили в зоне безопасности причала морского терминала КТК в Новороссийске. После этого в городе ввели режим ЧС. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Новороссийска.

Судя по документу, в зоне безопасности выносного причального устройства КТК-2 морского терминала идентифицировали «глубоководный минный защитник модификации 1943 года». Диаметр взрывоопасного предмета — 770 миллиметров, вес — 8,8 килограмма.

Транспортировку находки сочли нецелесообразной. Ее уничтожат на месте в ближайшие два дня.

Для «предотвращения нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан» мэр Новороссийска Андрей Кравченко решил ввести в городе режим ЧС. Границы его действия распространяются на береговую линию в одном из районов Новороссийска.

Территорию в опасной зоне оцепят. Руководителем работ по уничтожению фугаса назначили начальника специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю Николая Тисельского.