Фудтрак загорелся в Иванове

Пожар произошел в центре Иванова. Там загорелся фудтрак. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ивановской области.

Фургон располагался на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Арсения рядом с рестораном «Лимонад», политехническим университетом, правительством региона и библиотекой.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия спустя шесть минут после вызова. К ликвидации пламени привлекли четыре человека личного состава и одну единицу спецтехники. Огонь охватил площадь в восемь квадратных метров. Потушить его удалось спустя 20 минут.