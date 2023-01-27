Происшествия 27 января 2023, 12:25 ФТС подтвердила обыски в главном здании ТАСС: в офисе ФТС ведутся обыски по делу задержанного начальника IT-управления Васильева РИА «Новости»

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В главном здании Федеральной таможенной службы (ФТC) России начались обыски. Также там проводят ряд следственных мероприятий. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказали представители правоохранительных органов.

По их данным, обыски связаны со следственными действиями по делу начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева. Ранее его задержали по подозрению в финансовых махинациях.

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«Изымается документация, представляющая интерес для следствия», — сообщил неназванный источник ТАСС.

Сотрудники ФТС подтвердили проведение обысков в главном здании ведомства. Также они отметили, что представители правоохранительных органов проводят следственные действия.

Васильева задержали в Москве. Его заподозрили во взяточничестве и хищении при выполнении государственных заказов.