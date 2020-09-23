ФСИН и МВД рассказали о розыске шестерых сбежавших заключенных в Дагестане

Правоохранительные органы Дагестана подтвердили побег шестерых осужденных из тюрьмы. Сейчас в регионе проводятся розыскные мероприятия по горячим следам.

«Сейчас розыск беглецов — первоочередная задача МВД», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что ориентировки на преступников разосланы по всем местным отделениям полиции. Четверо из сбежавших осуждены за наркотические преступления, а двое — за убийства.

Сотрудники ГУ ФСИН также начали служебную проверку, чтобы выяснить, какие обстоятельства помогли преступникам сбежать. «<…> Виновные будут привлечены к ответственности. На место происшествия выехал начальник УФСИН России по Республике Дагестан Андрей Поляков», — сказали в ведомстве.

Представители Федеральной службы также рассказали, что отсутствие заключенных на месте было обнаружено поздно вечером во вторник.

Беглецам удалось выбраться на свободу через выкопанный тоннель. По неподтвержденной информации, подкоп разрабатывали в течение года. Побег устроили из исправительной колонии строгого режима № 2 в поселке городского типа Шамхал.