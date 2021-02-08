ФСБ закрыла «лаборатории» по подделке документов для мигрантов

Сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных документов для иностранцев. Задержаны шесть человек.

В ходе следственных мероприятий была установлена межэтническая группа, в которую входит около 10 человек из стран СНГ, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов, а также бланков и печатей с целью организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в столичном регионе.

Преступная группа представляла собой организованную структуру со связями в правоохранительных органах. За прошедший год их заработок составил свыше двух миллионов рублей.

«Установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий — помещений с набором необходимого оборудования, с образцами печатей и бланков. Проверено семь адресов проживания лиц, причастных к деятельности преступной группы», — сообщили в пресс-службе УФСБ по московскому региону.

Правительство РФ 1 февраля внесло на рассмотрение законопроект, которым предлагается обязать мигрантов сдавать биометрические данные при въезде.