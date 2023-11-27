Происшествия 27 ноября 2023, 19:00 ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подорвать грузовик ВС России РИА «Новости»

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Сотрудники управления ФСБ по Запорожской области задержали местную жительницу по подозрению в попытке подрыва грузовика ВС России. Об этом сообщил RT.

Женщину задержали с поличным. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

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По предварительной информации ФСБ, подозреваемую завербовали украинские спецслужбы. Предположительно, они дали ей задание подорвать самодельное взрывное устройство под кабиной автомобиля.

В этот же день силовики задержали жительницу Самары по подозрению в госизмене. По версии следствия, завербованная украинской стороной женщина пыталась уговорить участников СВО перейти на сторону Украины. Для этого женщина могла использовать сайты с фейками об армии. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала жителя Бурятии. Мужчину подозревают в том, что он склонял российских военнослужащих перейти на сторону Вооруженных сил Украины.