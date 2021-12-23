ФСБ задержала жителя Ростова, который изготавливал взрывные устройства

Оперативники управления ФСБ по Ростовской области в сотрудничестве с ГУ МВД пресекли незаконную деятельность жителя Ростова, который занимался незаконным изготовлением взрывчатых веществ и устройств. Также установлено, что гражданин публиковал в Интернете схемы изготовления самодельных взрывных устройств.

По данным сотрудников, житель изготавливал запрещенные взрывчатые вещества и взрывные устройства в одной из квартир в многоэтажном доме, находящемся в Ростове.

Правоохранители провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, изъяв взрывчатые вещества: смесь сахарозы и нитрата калия, смесь сахарозы и нитроцеллюлоз. Также было совершено изъятие кустарных взрывных устройств, начиненных взрывчатыми составами.

Источник фото: телеканал «360»

Оперативники установили, что лицо хранило ранее изготовленные взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Ворошиловский районный суд Ростова установил вину гражданина в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 222.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч.1 ст. 223.1 УК России «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Виновный судом осужден на 3,5 года тюрьмы и штраф в 110 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.