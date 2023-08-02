02 августа 2023, 10:31
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
ФСБ задержала жителя Тамбовский области за попытку вступить в ВСУ
Житель Тамбовской области пытался выехать на Украину через Турцию, чтобы вступить в ряды ВСУ. Его нашли и задержали сотрудники ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве указали, что перед отправкой в армию противника мужчина переписывался с украинскими националистами. Они набирали российских «добровольцев» в свои ряды.
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«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в подготовке к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — рассказали в ЦОС.
В ФСБ отметили, что с апреля по июнь 2023 года мужчина искал и изучал специальную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. После этого он попытался добраться до украинской территории через Турцию, но его вовремя задержали.
Против жителя Тамбовской области завели уголовное дело по статье о «приготовлении к госизмене». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжились.
В Воронежской области задержали трех россиян за передачу данных о военных объектах России «Правому сектору»*. На них завели уголовное дело по статье о государственной измене.
*Верховный суд России признал организацию «Правый сектор» экстремистской. Ее деятельность запрещена.
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