Важное 28 июля 2023, 09:53 ФСБ задержала жителя Орловской области, попытавшегося вступить в ВСУ ФСБ задержала орловчанина за попытку вступить в террористическое подразделение ВСУ

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области, собиравшегося вступить в ряды военизированного подразделения ВСУ, которое в России признали террористическим. Также мужчина намеревался получить украинское гражданство. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, орловчанин придерживался проукраинских взглядов и по своей инициативе установил и поддерживал связь с представителями террористического объединения. Он выразил и подтвердил намерение переехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ в составе выбранного подразделения. Мужчина даже успел подать заявления в Службу Безопасности, Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу и МИД Украины и получить разъяснения о порядке действий.

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Однако «амбициозным» планам помешали сотрудники ФСБ. В отношении жителя Орловской области возбудили уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Следственные действия продолжаются.