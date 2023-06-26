26 июня 2023, 10:32
ФСБ задержала жителя Амурской области за финансовую помощь ВСУ
ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, подозреваемого в госизмене. По предварительной информации, уроженец Львовской области более 10 раз перевел деньги для ВСУ на приобретение дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.
Следственное подразделение спецслужб возбудило уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в ФСБ.
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Задержание подозреваемого попало на видео.
Весной ростовчанина приговорили за попытку незаконного пересечения границы для участия в военных действиях против России. Хотя молодой человек признал вину и раскаялся, государственная измена обернулась для него четырьмя годами лишения свободы в колонии строгого режима.
Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании за госизмену в конце апреля.
ФСБ
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