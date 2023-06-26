Важное 26 июня 2023, 10:32 ФСБ задержала жителя Амурской области за финансовую помощь ВСУ ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, подозреваемого в госизмене. По предварительной информации, уроженец Львовской области более 10 раз перевел деньги для ВСУ на приобретение дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Следственное подразделение спецслужб возбудило уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в ФСБ.

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Задержание подозреваемого попало на видео.

Весной ростовчанина приговорили за попытку незаконного пересечения границы для участия в военных действиях против России. Хотя молодой человек признал вину и раскаялся, государственная измена обернулась для него четырьмя годами лишения свободы в колонии строгого режима.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании за госизмену в конце апреля.