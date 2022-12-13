Важное 13 декабря 2022, 10:56 ФСБ задержала жителя Абакана за попытку выехать на Украину для вступления в ВСУ ФСБ сообщила о задержании жителя Абакана, решившего вступить в ВСУ

Читать 360tv в

ФСБ России задержала жителя Абакана за покушение на госизмену. Он попытался выехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях, сообщил ТАСС Центр общественных связей ведомства.

Уточняется, что мужчина, чтобы подтвердить свои намерения, совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона. В ОВД Республики Хакасия привлекли его к уголовной ответственности по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Санкция по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Реклама

Житель Абакана попытался въехать на Украину через территорию одной из стран СНГ. Однако в аэропорту Красноярска его встретили сотрудники ФСБ. Задержание попало на видео. На кадрах видно, как мужчину в наручниках привозят к зданию управления Федеральной службы безопасности и ведут внутрь.

Реклама

Теперь он также попал под уголовное дело о покушении на государственную измену.

Под госизменой по закону подразумеваются совершение шпионажа, выдача гостайны иностранному государству, иностранной или международной организации, переход на сторону противника, а также оказание иностранному государству или организации финансовой, материально-технической, консультационной и другой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.