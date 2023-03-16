Происшествия 16 марта 2023, 17:30 ФСБ задержала жителей Крыма по подозрению в вымогательстве земельных участков за 10 миллионов рублей

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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в вымогательстве у мужчины из Симферополя земельных участков стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом сообщил «Крым 24».

Подозреваемые встретились с владельцем участков в одном из кафе. Там они начали угрожать мужчине, требуя передать им 10 участков на черноморском побережье. А потом вывели его на улицу и набросились с кулаками.

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«Мужчине удалось вырваться, но через некоторое время злоумышленники его вновь настигли. Потерпевшего отпустили только тогда, когда он согласился на требования вымогателей о передаче имущества», рассказали в МВД», — отметили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

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В итоге сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, 55 и 60 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». На два месяца их заключили под стражу на время расследования.

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