Происшествия 05 декабря 2023, 15:54 ФСБ задержала высокопоставленную сотрудницу челябинского ФСПП Ura.ru: первого замглавы регионального ГУ ФССП задержали в Челябинске РИА «Новости»

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Первого заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что первого замруководителя ГУ ФССП задержали сотрудники регионального УФСБ.

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«Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, — прим. ред.)», — подчеркнул источник.

В областном УФСБ агентству подтвердили свое участие в оперативном сопровождении по делу. В региональном СУ СК РФ информацию о задержании пока не прокомментировали.

Согласно данным на сайте ГУ ФССП по Челябинской области, пост первого заместителя руководителя главного управления с мая этого года занимает Полина Захарова.

Источник Ura.ru также сообщил о задержании Захаровой. По его данным, оперативные мероприятия провели в Челябинске.

«Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», — уточнил собеседник издания.