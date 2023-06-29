Происшествия 29 июня 2023, 17:50 ФСБ задержала в Москве женщину по подозрению в шпионаже ТАСС: ФСБ задержала в Москве гражданку Ищук по подозрению в шпионаже РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданку Ищук в столице 29 июня по делу о шпионаже. Об этом сообщил ТАСС.

ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы об аресте подозреваемой в шпионаже женщины.

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По информации издания, уголовное дело засекречено. По этой причине судебный процесс пройдет в закрытом режиме. Другие обстоятельства также не разглашаются. При этом в суде пояснили, что женщина проходит по статье 276 УК РФ (шпионаж). Ей может грозить до 20 лет заключения.

Ранее Россия получила запрос США на встречу с арестованным по делу о шпионаже журналистом.