ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

Сторонника украинских неонацистов задержали в Крыму, сообщили «Известия» со ссылкой на данные регионального управления Федеральной службы безопасности. Мужчину 39 лет заподозрили в незаконном хранении взрывчатки и взрывных устройств.

По данным спецслужбы, задержанный проживал в Алуште и хранил дома самодельную бомбу со взрывчаткой более 500 граммов.

«У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — добавили в ФСБ.

Ранее, 31 марта, стало известно о задержании еще одного подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. ФСБ сообщила, что россиянин 1971 года рождения попытался выехать на территорию Украины «для установления контактов, способных принести ущерб безопасности Российской Федерации».

А перед этим, 30 марта, появилась информация о задержании сразу 60 сторонников украинской неонацистской группировки в 23 регионах России.