Происшествия 15 марта 2023, 13:34 ФСБ задержала в Кирове мошенника, который представлялся посредником для передачи взяток

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В Кирове сотрудники ФСБ задержали мужчину, который предлагал свою помощь в решении проблем с полицией. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, мужчина связался с одним из местных жителей, чья супруга находится под следствием. За 100 тысяч рублей он пообещал передать полиции взятку в размере миллиона рублей, чтобы решить вопрос с закрытием уголовного дела.

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При передаче части суммы на парковке одного из торговых центров горе-помощника задержали. Оказалось, что мужчина на самом деле никак в решении вопроса помочь не мог. Более того, он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.

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