Происшествия 17 августа 2023, 10:29 ФСБ задержала уроженца Днепропетровска за попытку шпионажа в Псковской области ФСБ России пресекла попытку шпионажа по заданию СБУ в Псковской области РИА «Новости»

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Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку шпионажа по заданию украинских спецслужб. Житель Днепропетровска собирал информацию о пограничниках России и украинцах, сотрудничавших с правоохранителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России региона.

ФСБ задержала уроженца Днепропетровска в Печорском районе Псковской области. Мужчине предъявили доказательства его сотрудничества с СБУ с октября 2022 года. В результате тот сознался в содеянном.

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«В нашу страну следовал по заданию указанной специальной службы, однако собрать данные и передать их не успел», — уточнили в ведомстве.

Гражданину Украины выписали предостережение о недопустимости совершения преступления по статье о шпионаже (276 УК РФ).

«Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года», — отметили в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что в 2023 году сотрудники управления пресекли деятельность 10 агентов спецслужб Украины, проникнувших российскую территорию.

Ранее командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж в Херсонской области. Предположительно, 54-летний украинец собирал информацию для СБУ о местах дислокации техники и бойцов ВС России.