Происшествия 27 июня 2023, 10:28 ФСБ задержала россиянина, решившего примкнуть к ВСУ ФСБ задержала на пути в Украину 35-летнего россиянина, решившего примкнуть к ВСУ

Читать 360tv в

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нальчике 35-летнего россиянина, который попытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против своей страны. Мужчину заподозрили в госизмене, сообщил центр общественных связей ФСБ.

Россиянин решил вступить в ряды ВСУ и для этого связался с членом одного из военизированных подразделений. По его инструкции мужчина купил медикаменты, в том числе «обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия», и попытался въехать на Украину через Белоруссию. Однако правоохранители помешали его планам.

Реклама

Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). Следственные действия продолжаются.

Накануне стало известно о задержании жителя Амурской области, который финансово помогал украинским вооруженным силам. Он более 10 раз перевел деньги для ВСУ.