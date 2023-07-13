Важное 13 июля 2023, 09:50 ФСБ задержала россиянина, который сменил пол и переводил деньги для ВСУ ФСБ задержала сменившего пол россиянина, который переводил деньги для ВСУ

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Федеральная служба безопасности РФ задержала активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол, по подозрению в госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Житель Орловской области финансировал Вооруженные силы Украины, сообщили в ЦОС. Женщина, ставшая мужчиной, действовала против безопасности России.

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«Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта „ОВД-Инфо“, признанного в РФ иностранным агентом», — предали в ФСБ.

Также ЛГБТ-активист был администратор тематического антироссийского информационного ресурса и переводил деньги Украине.