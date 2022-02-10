ФСБ задержала причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва на объектах образования

ФСБ задержала подозреваемых в рассылке сообщений об угрозах взрыва на объектах образования. В службе заявили, что удалось установить причастность к ложным сообщениям 14 человек, проживающих в разных регионах России.

«Задержаны 14 участников „сваттинговых“ интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — сообщается в ФСБ. В их отношении возбудили уголовные дела.

По версии ФСБ, лжеминеры рассылали сообщения в учебные заведения в России, странах СНГ, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках и еще нескольких государствах.

Одним из подозреваемых организаторов, как указали сотрудники службы 10 февраля, стал гражданин Украины 2003 года рождения. По данным ФСБ, молодой человек обучается на факультете информационной безопасности Национального технического университета в Киеве.

В спецслужбе уточнили, что такие сообщения распространялись с целью дестабилизировать обстановку в России и в странах-партнерах, а также с желанием получить деньги или же из хулиганских намерений.