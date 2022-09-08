ФСБ задержала пособников «Исламского государства» в Москве | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ задержала пособников «Исламского государства» в Москве

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ФСБ пресекла в московском регионе преступную деятельность террористической ячейки, члены которой финансировали «Исламское государство»*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

«Установлено, что участники ячейки — граждане России — при помощи платежных эмитированных банковских карт перевели средства в размере более 100 тысяч рублей установленному организатору канала финансирования террористической деятельности МТО „ИГ“*», — уточнили в ведомстве.

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Злоумышленников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело о «содействии террористической деятельности» (часть 1 статьи 205.1 УК России). Санкция по статье — до 15 лет лишения свободы.

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Правоохранители проводят оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

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