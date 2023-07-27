Происшествия 27 июля 2023, 18:58 ФСБ задержала под Брянском россиянина, который собирался вступить в ряды ВСУ ФСБ задержала на границе Брянской области россиянина, который хотел воевать за Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники брянского управления ФСБ России вместе с полицейскими задержали россиянина, который собирался отправиться на Украину и там вступить в ряды ВСУ. Об этом со ссылкой на ведомство сообщил ТАСС.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», — сообщили в УФСБ.

Реклама

В ведомстве пляснили, что задержали мужчину, когда он пытался пересечь границу.

Задержанного арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Приготовление к преступлению»

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла попытку устроить спецслужбами Украины теракт на корабле Черноморского флота, на котором были высокоточные ракеты. Сотрудники ведомства задержали мужчину с двумя взрывными устройствами. Также его подозревают в передаче противнику сведений, являющихся гостайной.