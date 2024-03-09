Происшествия 09 марта 2024, 22:29 ФСБ задержала москвича, продававшего спецслужбам Украины секретные данные Появились кадры задержания москвича, продававшего Украине секретные данные РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Москвы, который передавал данные украинским спецслужбам. Видео задержания опубликовало издание «Украина.ру».

На рабочем компьютере инженера КБ «Марс» правоохранители обнаружили специальную программу, с помощью которой злоумышленник передавал секретные сведения на облако, доступ к которому имели третьи лица.

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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Несколько дней назад Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строго режима россиянина, который во время совершения преступления был курсантом в одном из командных училищ. Его также обвинили в государственной измене.

Ранее по этой же статье в Москве арестовали двух россиян. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.