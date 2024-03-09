09 марта 2024, 22:29
ФСБ задержала москвича, продававшего спецслужбам Украины секретные данные
Появились кадры задержания москвича, продававшего Украине секретные данные
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Москвы, который передавал данные украинским спецслужбам. Видео задержания опубликовало издание «Украина.ру».
На рабочем компьютере инженера КБ «Марс» правоохранители обнаружили специальную программу, с помощью которой злоумышленник передавал секретные сведения на облако, доступ к которому имели третьи лица.
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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Несколько дней назад Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строго режима россиянина, который во время совершения преступления был курсантом в одном из командных училищ. Его также обвинили в государственной измене.
Ранее по этой же статье в Москве арестовали двух россиян. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
ФСБ
Россия
Украина
Москва
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