Происшествия 20 февраля 2023, 14:42 ФСБ задержала группу сотрудников Почты России и ПФР, укравших более 2 млрд рублей ФСБ: группу из 34 человек задержали по делу о хищении 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали преступную группу из 34 человек. Их заподозрили в похищении свыше двух миллиардов рублей из Пенсионного фонда России. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ. Задержание попало на видео.

Членов ОПГ поймали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Примечательно, что в состав группы входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО «Почта России». По версии силовиков, с 2019 по 2021 год группировка организовала незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии. Деньги тайно перечислялись на счета филиала АО «Почта России» для обналичивания. Члены ОПГ составляли ложные отчеты — из них следовало, что жители Ингушетии получают пенсию в полном объеме. Ущерб от преступлений превысил два миллиарда рублей.

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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования состоялось 54 обыска в домах и на местах работы подозреваемых. В следственных мероприятиях задействовали более 1,2 тысячи человек, в том числе сотрудников ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. Задержанным предъявили обвинение, их взяли под стражу.

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Сотрудники службы безопасности макрорегиона Северный Кавказ АО «Почта России» оказывают полное содействие следствию в расследовании преступления. Клиенты компании в результате мошеннических действий не пострадали, пояснили 360 в пресс-службе АО «Почта России».