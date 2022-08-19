ФСБ вынесла предостережения трем жителям московского региона за переводы денег в фонд помощи ВСУ

Перевод денег в украинский фонд, собирающий средства для закупки техники для ВСУ, обернулся для трех жителей московского региона предостережением от ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Там подчеркнули, что средства перечисляли на банковский счет зарегистрированного на Украине фонда во время проведения специальной операции. Благотворительная организация с 2014 года оказывает финансовую помощь ВСУ, а также ведет закупки беспилотников, тепловизоров, приборов ночного видения, а также финансирует обучение военнослужащих.

Перечисление денег в иностранную организацию, чья деятельность направлена против безопасности России, создали условия для преступления по статье «Государственная измена». В этой связи трем жителям московского региона вынесли официальное предостережение.