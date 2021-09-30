ФСБ: во Владивостоке предотвратили теракт, который готовил националист

Во Владивостоке предотвратили теракт. По информации ФСБ, его готовил один из лидеров местных неонацистов «Правые Приморья». Терактом он хотел повлиять на миграционную политику.

«Федеральной службой безопасности во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения „Правые Приморья“ 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Молодой человек собирался совершить теракт, чтобы воздействовать на органы государственной власти в сфере миграционной политики. У задержанного забрали инструкции по созданию самодельного взрывного устройства, компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, четыре единицы холодного оружия, а также устав праворадикальной группировки, в котором содержатся призывы к преступлениям насильственного характера.

В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту».