ФСБ в Крыму изъяла боеприпасы у фигуранта дела о незаконном обороте оружия

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым изъяли обрез на основе винтовки Мосина, бездымный порох и тротил у одного из жителей Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители обнаружили арсенал уроженца полуострова в ходе обыска по месту регистрации и на дачном участке.

Всего сотрудники ФСБ изъяли 400 граммов бездымного пороха, 400 граммов тротила и самодельный обрез, сделанный на основе винтовки Мосина, а также около 800 боеприпасов к нему.

Ранее в Сочи ФСБ задержала местного жителя, который планировал устроить теракт в День Победы. Задержанный признался, что планировал бросить гранату в толпу, а затем устроить массовый расстрел из огнестрельного оружия.

Также оперативники задержали россиянина в Кемерове, который запланировал повредить линию электропередачи.