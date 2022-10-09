ФСБ сообщило о более чем 100 прилетах в Брянской, Курской и Белгородской областях за неделю | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ сообщило о более чем 100 прилетах в Брянской, Курской и Белгородской областях за неделю РИА «Новости»

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За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили представители ФСБ. Их слова процитировал ТАСС.

По данным ведомства, прилеты снарядов фиксировали в 32 населенных пунктах этих регионов. Сотрудники ФСБ уточнили, что количество обстрелов территорий России, изначально граничащих с украинскими землями (новыми субъектами России) увеличилось с начала октября.

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«Зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов», — отметили представители ведомства.

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По их данным, в результате этих прилетов погиб один человек. Также они сообщили о ранении пятерых людей включая ребенка. Их состояние пока неизвестно.

Также на данный момент не поступала сводная информация о разрушениях и иных последствиях попадания снарядов по населенным пунктам России.

По данным представителей ФСБ, речь идет о прилетах боеприпасов, выпущенных со стороны украинской армии.

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