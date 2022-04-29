ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ на юге России
ФСБ сообщила о задержании планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ*
Оперативники Федеральной службы безопасности задержали сторонника группировки ИГ*, планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанный действовал по заданию зарубежного эмиссара МТО.
«В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники ФСБ задержали сторонника международной террористической организации „Исламское государство“*, который планировал совершение террористического акта», — говорится в сообщении ФСБ.
Ранее оперативники ФСБ предотвратили террористический акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Подозреваемый был задержан с поличным при подготовке преступления.
*«Исламское государство», ИГ — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена в России.