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    29 апреля 2022, 09:51

    ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ на юге России

    ФСБ сообщила о задержании планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ*

    Максим Зинкин

    Оперативники Федеральной службы безопасности задержали сторонника группировки ИГ*, планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ на юге России

    Задержанный действовал по заданию зарубежного эмиссара МТО.

    «В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники ФСБ задержали сторонника международной террористической организации „Исламское государство“*, который планировал совершение террористического акта», — говорится в сообщении ФСБ.

    Ранее оперативники ФСБ предотвратили террористический акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Подозреваемый был задержан с поличным при подготовке преступления.

    *«Исламское государство», ИГ — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена в России.