Происшествия 15 июля 2023, 13:39 ФСБ сообщила о задержании готовящих убийства Симоньян и Собчак ФСБ предотвратила готовящиеся по заданию СБУ убийства Симоньян и Собчак

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ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Их готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины, сообщил ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что членов неонацистской группировки задержали 14 июля в Москве и Рязанской области.

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«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство», — передали в центре общественных связей.

Маргарита Симоньян — известная российская журналистка, главный редактор телеканала RT. В 2020 году она получила премию правительства России в области средств массовой информации, была награждена орденом Почета в 2022 году и орденом Александра Невского в 2019 году.

Ксения Собчак — российская журналистка, теле- и радиоведущая, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Она баллотировалась в президенты в 2018 году, став четвертой в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов.